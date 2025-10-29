Erfolgreicher Playoff-Auftakt: Wolf und Fitz feiern Siege

Hannes Wolf feiert mit New York City FC einen gelungenen Einstand in die MLS-Playoffs. Ein Tor von Alonso Martinez in der 34. Minute bringt NYC den Sieg im ersten Spiel der Best-of-three-Serie.

Wolf selbst kommt erst in der 73. Minute für Raul Gustavo ins Spiel.

Auch Fitz siegt mit Minnesota

Auch Dominik Fitz kann sich über einen Erfolg seines Klubs freuen: Minnesota United setzte in der Nacht von Montag auf Dienstag sich im engen Duell gegen die Seattle Sounders durch. Nach 90 Minuten stand es 0:0, im anschließenden Elfmeterschießen behält Minnesota mit 3:2 die Oberhand.

Ex-Sturm-Spieler Kelvin Yeboah verwandelte den ersten Versuch souverän, während Fitz das gesamte Spiel von der Bank verfolgte.

Damit sind beide Teams nur einen Sieg vom Conference-Halbfinale entfernt.