Charlotte FC Charlotte FC CHA
New York City FC New York City FC NYC
Endstand
0:1
0:1 , 0:0
  • Alonso Martinez
NEWS

Erfolgreicher Playoff-Auftakt: Wolf und Fitz feiern Siege

Beide ÖFB-Legionäre starten mit Siegen in die Playoffs der MLS. Ein weiterer Sieg bedeutet den Aufstieg in das Conference-Halbfinale.

Hannes Wolf feiert mit New York City FC einen gelungenen Einstand in die MLS-Playoffs. Ein Tor von Alonso Martinez in der 34. Minute bringt NYC den Sieg im ersten Spiel der Best-of-three-Serie.

Wolf selbst kommt erst in der 73. Minute für Raul Gustavo ins Spiel.

Auch Fitz siegt mit Minnesota

Auch Dominik Fitz kann sich über einen Erfolg seines Klubs freuen: Minnesota United setzte in der Nacht von Montag auf Dienstag sich im engen Duell gegen die Seattle Sounders durch. Nach 90 Minuten stand es 0:0, im anschließenden Elfmeterschießen behält Minnesota mit 3:2 die Oberhand.

Ex-Sturm-Spieler Kelvin Yeboah verwandelte den ersten Versuch souverän, während Fitz das gesamte Spiel von der Bank verfolgte.

Damit sind beide Teams nur einen Sieg vom Conference-Halbfinale entfernt.

