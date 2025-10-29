Mit den Worten "heute endet ein Kapitel, das mein ganzes Leben geprägt hat", eröffnet Martin Fraisl die offizielle Verkündung seines Karriereendes via "Instagram".

Im Alter von 32 Jahren zieht der österreichische Torhüter einen Schlussstrich hinter seine Profi-Karriere. Zuletzt spielte er bei Mafra in der dritten portugiesischen Liga. Doch vor nicht allzu langer Zeit war Fraisl sogar Teil des ÖFB-Teams.

Seine starken Leistungen beim damaligen Zweitliga-Meister Schalke 04 honorierte Teamchef Ralf Rangnick mit der Einberufung im Juni 2022. Zu einem Länderspiel sollte der Niederösterreicher nie kommen.

Ehemaliger Amateur-Fußballer spielte in sechs Ländern

Zwei Jahre später wurde er dänischer Meister mit dem FC Midtjylland, ehe der Wechsel nach Portugal folgte.

In insgesamt sechs Ländern spielte Fraisl während seiner Laufbahn. Neben Deutschland, Dänemark und Portugal auch Rumänien (FC Botosani), den Niederlanden (Den Haag) und natürlich Österreich (Sportclub, FAC, Wiener Neustadt).

"Ja, ich hätte gerne Champions League gespielt. Doch irgendwann habe ich die KI gefragt, wo ich mit meiner Karriere eigentlich stehe – und sie antwortete: unter den erfolgreichsten 0,003 % aller Fußballer Europas. In diesem Moment habe ich verstanden, dass Erfolg vor allem eine Frage des Blickwinkels ist. Ich durfte meinen Traum leben – und das ist mehr, als ich mir je hätte wünschen können", schreibt er außerdem auf Instagram.

Im ausführlichen Interview mit 90Minuten sprach Fraisl Ende August über den großen Nachteil als Nicht-Akademie-Torhüter und seine spannende Laufbahn.