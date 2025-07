Ter Stegen erfolgreich am Rücken operiert

Marc-André ter Stegen wurde erfolgreich am Rücken operiert, wie der FC Barcelona mitteilte.

Eine genaue Ausfallzeit nannte der Klub nicht, der Torhüter selbst rechnet jedoch mit rund drei Monaten Pause.

Zuvor hatte Trainer Hansi Flick ter Stegen darüber informiert, dass sowohl Neuzugang Joan García, als auch Wojciech Szczęsny in der Torwart-Hierarchie aktuell vor ihm stehen – was Wechselgerüchte befeuerte.

Seit Bekanntgabe der OP sind diese jedoch abgeklungen. Ter Stegen fühlt sich in Spanien wohl, will aber auch zur WM im nächsten Jahr – und braucht dafür Spielpraxis.

Brisant: Um García zu registrieren, hatte Barça ursprünglich auf einen Abgang ter Stegens gehofft. Da seine Ausfallzeit unter vier Monaten liegt, kann der Klub auch nicht wie gewünscht 80 Prozent seines Gehalts für Neuzugänge verwenden.

Nun ist der neue Torhüter, der von Stadtrivale Espanyol zu den Katalanen kam, immer noch nicht registriert.

