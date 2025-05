Nach Raúl-Abgang: Real Madrid holt Klubikone als Nachfolger

Auch Real Madrids zweite Mannschaft hat einen neuen Cheftrainer!

Während bei den Profis niemand Geringeres als Leverkusen-Erfolgscoach Xabi Alonso die Geschicke übernimmt, wird ausgerechnet ein ehemaliger Teamkollege des Basken neuer Übungsleiter bei der Castilla.

Alvaro Arbeloa wird neuer Trainer der Amateurmannschaft der "Königlichen" - das verkündet der Verein am Mittwoch offiziell. Der 42-jährige Spanier war seit 2022 als Trainer der U19-Mannschaft der "Blancos" tätig. Nun tritt er in die Fußstapfen von Klubikone Raúl, der nach sieben Jahren im Real-Nachwuchs mit Saisonende sein Aus in der Hauptstadt bekanntgab.

Der ehemalige Verteidiger wurde einst selbst in der Jugendabteilung der Madrilenen ausgebildet, von 2009 bis 2019 absolvierte er für den amtierenden Vizemeister über 200 Partien. Mit der spanischen Nationalmannschaft gewann er zwei Europa- und einen Weltmeistertitel.

Lazarett Real Madrid! Bilder einer Seuchensaison