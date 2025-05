Offiziell: Real Madrid präsentiert neuen Cheftrainer

Der Wechsel von Xabi Alonso auf den Trainerposten bei Real Madrid ist perfekt.

Der spanische Fußball-Rekordmeister - mit David Alaba in seinen Reihen - bestätigt die Verpflichtung des bisherigen Cheftrainers von Bayer Leverkusen, der bei den Königlichen einen Dreijahresvertrag erhält.

Der 43-jährige Spanier unterschreibt bei Real einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, der ab dem 1. Juni 2025 in Kraft tritt. Bereits gegen Ende der vergangenen Saison hatte Alonso angekündigt, Leverkusen verlassen zu wollen.

Zwischen 2009 und 2014 stand er selbst als Spieler bei Real unter Vertrag und gewann unter anderem die Champions League und die spanische Meisterschaft.

Kassiert Leverkusen bis zu 10 Millionen Euro?

Medienberichten zufolge liegt die Ablösesumme für den Wechsel bei 5 bis 10 Millionen Euro.

Sein neues Team startet am 17. Juni in Miami gegen Al-Hilal in die Klub-Weltmeisterschaft. Weitere Gegner in Gruppe H sind CF Pachuca aus Mexiko und der FC Salzburg.

Carlo Ancelotti hatte sich als Coach von Real Madrid in Richtung Teamchefposten in Brasilien verabschiedet.

