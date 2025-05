Nach 13 Jahren! Modric verkündet Real-Abschied

Die Zeit von Luka Modrić bei Real Madrid geht nach 13 Jahren zu Ende!

Nachdem am Donnerstag zunächst "Cope" über den bevorstehenden Abgang berichtete, bestätigte der Spieler diese Meldung am Nachmittag auf Social Media.

Die "Marca" hatte zu Wochenbeginn noch berichtet, dass sich Xabi Alonso, mit dessen Engagement als Trainer-Nachfolger von Carlo Ancelotti gerechnet wird, für einen Verbleib des Kroaten ausgesprochen hatte, doch mit seinem Statement hat Modrić selbst nun endgültig für Klarheit gesorgt. Beim letzten Heimspiel der Saison gegen Real Sociedad wird der Routinier offiziell verabschiedet.

"Der Moment ist gekommen. Der Moment, den ich nie kommen lassen wollte, aber so ist der Fußball, und im Leben hat alles einen Anfang und ein Ende... Am Samstag werde ich mein letztes Spiel im Santiago Bernabéu bestreiten", schrieb Modrić auf seinem Instagram-Kanal. „Ich kam 2012 mit dem Traum, das Trikot der besten Mannschaft der Welt zu tragen, und mit dem Ehrgeiz, Großes zu leisten, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was dann kam. Für Real Madrid zu spielen, hat mein Leben als Fußballer und als Mensch verändert. Ich bin stolz darauf, Teil einer der erfolgreichsten Epochen des besten Vereins der Geschichte gewesen zu sein.“

Modric wollte verlängern

Sein aktueller Vertrag läuft am Ende des Monats aus. Berichten zufolge hätte er sein Arbeitspapier noch gerne um ein Jahr verlängert, um seine Karriere nach der Weltmeisterschaft 2026 zu beenden.

Modrić wechselte im Jahr 2012 von den Spurs nach Madrid und gewann mit Real unter anderem sechsmal die Champions League, viermal die spanische Meisterschaft und zweimal den Pokalwettbewerb.

Europas Rekordmeister: Wer holte die meisten Titel?