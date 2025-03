Real-Altmeister Luka Modric möchte laut übereinstimmenden Medienberichten seinen Vertrag bei den Königlichen nochmals verlängern.

Das Arbeitspapier des mittlerweile 39-Jährigen läuft im Sommer wieder aus, nachdem der Kroate erst letztes Jahr für eine Saison verlängert hatte. Aufhören will der Mittelfeldstratege allerdings nicht. Stattdessen möchte Modric bei Real wieder um Jahr verlängern.

Der Vize-Weltmeister von 2018 kam 2012 von den Tottenham Hotspurs zu Real Madrid und gewann anschließend alles mit den Blancos. Mit sechs Champions-League-Titel wurde Luka Modric zur Real-Legende.

Wird nun der Vertrag erneut verlängert, ist der Kroate der dienstälteste Real-Profi jemals.

