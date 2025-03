Karriereende: Ex-Teamkollege dient David Alaba als Vorbild

Am vergangenen Wochenende stand David Alaba für Real Madrid das erste Mal nach seiner langen Verletzungspause über die volle Distanz am Platz. Auch sein Comeback in der Nationalmannschaft steht unmittelbar bevor, Ralf Rangnick hat den ÖFB-Teamkapitän für das Länderspiel-Doppel gegen Serbien nominiert (ÖFB-Kader im Detail >>>).

Gedanken zu seinem Karriereende möchte sich der 32-jährige Österreicher gegenwärtig nicht machen, vielmehr überwiegt die Freude wieder am Platz zu stehen. Das geht aus einem sehr persönlichen Interview mit der "Sport Bild" hervor.

"Ich habe ein Jahr verloren, das ich sicherlich hinten dranhängen möchte. Vor der Verletzung habe ich darüber nachgedacht. Dann kamen andere Prioritäten und Gedanken. Ich bin einfach froh, wieder das tun zu können, was ich am meisten liebe. Wie das Ende meiner Karriere irgendwann aussieht, darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, das steht nicht auf einem Zettel", so der vierfache Champions-League-Sieger.

Alaba über Vorbild Kroos: "Er hat seine Karriere an der Spitze des Berges beendet"

Jedoch hegt der ÖFB-Kapitän den Wunsch, seine Karriere auf Topniveau zu beenden. Als Vorbild dient dem 32-Jährigen dabei ein ehemaliger Teamkollege: "Toni Kroos hat die Entscheidung über sein Karriereende sehr bewusst getroffen. Er hat seine Karriere an der Spitze des Berges beendet, obwohl er noch ein paar Jahre auf sehr hohem Level hätte Fußball spielen können. Er war ein herausragender Spieler, ein super Typ. Ich habe es geliebt, mit ihm zu spielen", so Alaba.

Der Vertrag des Abwehrspielers bei Real Madrid läuft noch bis 2026. Ob er das zusätzliche Jahr, welches er aufgrund seiner über ein Jahr andauernden Verletzungspause "hinten dranhängen möchte" in Madrid verbringen wird, ist noch unklar.