David Affengruber gehört ab sofort zum Kapitänsteam des spanischen LaLiga-Klubs Elche CF. Wie der Verein auf seiner Website bekannt gibt, zählt der 24-jährige Österreicher künftig zu jenen sechs Spielern, die die Mannschaft anführen.

Neben Affengruber bilden Kapitän Pedro Bigas sowie dessen Stellvertreter Josan Ferrández und Matías Dituro weiterhin das Führungstrio. Komplettiert wird das Sextett von Bambo Diaby und Aleix Febas.

"Das sind Spieler, die sich durch ihr Engagement, ihre Führungsqualitäten und ihre Werte auf und neben dem Platz auszeichnen. Der Verein vertraut darauf, dass diese Spieler Vorbilder für die Mannschaft sind, das Team sowohl im Training als auch in den Spielen anleiten und den Zusammenhalt und den Wettbewerbsgeist stärken, der den Elche CF auszeichnet", schreibt der Klub auf seiner Website.