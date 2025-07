Der argentinische Weltmeister Thiago Almada wechselt zu Atletico Madrid. Das gaben die Rojiblancos gestern Abend bekannt.

Der 24-Jährige wechselt für 21 Millionen Euro von Botafogo zum Dritten der abgelaufenen LaLiga-Saison.

Almada spielte in der Rückrunde bereits in Europa, per Leihe bei Lyon und erzielte dort ein Tor und steuerte fünf Assists bei.

