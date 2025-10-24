Erneuter Rückschlag: Starspieler fehlt Barca wohl im Clasico

Schlechte Nachrichten für den FC Barcelona vor dem vielleicht wichtigsten Spiel der LaLiga-Saison!

Am Sonntag gastieren die Katalanen bei Erzrivale Real Madrid zum legendären "El Clasico" (ab 16:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Verzichten muss Trainer Hansi Flick dabei wohl auf Superstar Raphinha. Der 28-jährige Brasilianer fehlte Barca bereits seit Ende September mit einer Oberschenkelverletzung, unter der Woche konnte er aber ins Training zurückkehren und ein Einsatz wirkte möglich.

Nach Informationen von "The Athletic" wird daraus nun doch nichts. So soll der Offensivspieler einen Rückschlag erlitten haben und gleichzeitig seinem Team wohl erneut rund einen Monat nicht zur Verfügung stehen.