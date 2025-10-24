Real Madrid Real Madrid RMA FC Barcelona FC Barcelona FCB
Sonntag 16:15 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Erneuter Rückschlag: Starspieler fehlt Barca wohl im Clasico

Der brasilianische Offensivspieler stand eigentlich vor einer Rückkehr in den Kader, nun hat er aber einen Rückschlag erlitten.

Erneuter Rückschlag: Starspieler fehlt Barca wohl im Clasico Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schlechte Nachrichten für den FC Barcelona vor dem vielleicht wichtigsten Spiel der LaLiga-Saison!

Am Sonntag gastieren die Katalanen bei Erzrivale Real Madrid zum legendären "El Clasico" (ab 16:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Verzichten muss Trainer Hansi Flick dabei wohl auf Superstar Raphinha. Der 28-jährige Brasilianer fehlte Barca bereits seit Ende September mit einer Oberschenkelverletzung, unter der Woche konnte er aber ins Training zurückkehren und ein Einsatz wirkte möglich.

Nach Informationen von "The Athletic" wird daraus nun doch nichts. So soll der Offensivspieler einen Rückschlag erlitten haben und gleichzeitig seinem Team wohl erneut rund einen Monat nicht zur Verfügung stehen.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Sperre! Barça muss im Clasico auf seinen Trainer verzichten

Sperre! Barça muss im Clasico auf seinen Trainer verzichten

La Liga
3
Ehemaliger Real-Trainer heuert bei EL-Gegner des SK Sturm an

Ehemaliger Real-Trainer heuert bei EL-Gegner des SK Sturm an

International
Wechsel zum FC Bayern? Eberl trifft sich mit Guehi-Berater

Wechsel zum FC Bayern? Eberl trifft sich mit Guehi-Berater

Premier League
Bayern-Coach Kompany lobt Laimer: "Seine Energie hilft dem Team"

Bayern-Coach Kompany lobt Laimer: "Seine Energie hilft dem Team"

Deutsche Bundesliga
3
Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

International
22
Verletzungs-Update: So geht es Marko Arnautovic

Verletzungs-Update: So geht es Marko Arnautovic

International
4
Entscheidung um Alaba-Zukunft wohl gefallen

Entscheidung um Alaba-Zukunft wohl gefallen

La Liga
19
Kommentare

Kommentare

Raphinha FC Barcelona Real Madrid El Clasico La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division