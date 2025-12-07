Ausgerechnet gegen das Schlusslicht! Hertha-Erfolgslauf endet

Sieben Spiele in Folge konnte Hertha BSC wettbewerbsübergreifend gewinnen. Zu Hause gegen Schlusslicht 1. FC Magdeburg endet diese Serie nun am 15. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga.

Die Berliner finden von Anfang an nicht so wirklich in die Partie, können nicht die Leistungen der letzten Wochen zeigen. Dagegen beginnt die Gast-Mannschaft mutig, wobei Reese (2.) die erste Chance für die Hertha vergibt. Bis zur Pause geht es eher chancenarm zu.

Das ändert sich nicht wirklich nach Wiederbeginn. Zwei vielversprechende Chancen der Leitl-Elf werden noch bereinigt, ehe Magdeburg vor Beginn der Schlussviertelstunde zuschlägt. Atik spielt nach einer Corner-Variation einen Gegner aus und bringt die Flanke in den Fünfer, wo Nollenberger einköpft (74.).

Durch Gechter (90+1) gleicht die Hertha beinahe aus, doch Reimann wehrt ab. Der Nachschuss landet an der Stange. Sieben Minuten später, bereits in 90+8, wieder Gechter gegen Reimann. Der Schuss des Berliners wird ungünstig abgefälscht, trotzdem hält der FCM-Keeper. In 90+10 dann die Entscheidung: Ghrieb überwindet BSC-Keeper Ernst und schiebt ins leere Tor ein.

Kiel und Schwab holen Remis

Parallel gibt es eine Punkteteilung zwischen Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel. ÖFB-Legionär Stefan Schwab wird zur Pause eingewechselt und sieht später die Gelbe Karte.

Auch der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Fürth remisieren, das Spiel endet mit 2:2.