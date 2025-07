Marc-André ter Stegen muss sich schon wieder einer Operation unterziehen und wird länger ausfallen. Der 33-Jährige, der erst im Mai sein Comeback nach einem im September erlittenen Patellasehnenriss gab, traf diese Entscheidung in Absprache mit dem medizinischem Team des FC Barcelona nach anhaltenden Rückenschmerzen.

Obwohl er sich physisch und athletisch in guter Form fühle, sei er nicht schmerzfrei, so der Deutsche. Er werde daher für über drei Monate ausfallen. Bereits Ende 2023 wurde ter Stegen am Rücken operiert, damals kehrte er nach gut zwei Monaten auf den Platz zurück.

Damit dürften sich auch die Wechselgerüchte um den langjährigen Stammtorhüter des FC Barcelona vorerst in Luft auflösen, nachdem der Verein wohl nicht mehr mit ihm plant.

Trainer Hansi Flick degradierte ihn für diese Saison zur Nummer drei hinter Wojciech Szczesny und dem neu geholten Joan Garcia, daraufhin gab es Transfergerüchte in Richtung Galatasaray und Manchester City.