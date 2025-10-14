NEWS

Bitter! Barcelona muss im El Clásico auf Lewandowski verzichten

Der Pole hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt vorerst aus.

Bitter! Barcelona muss im El Clásico auf Lewandowski verzichten Foto: © GETTY
Bittere Nachrichten für den FC Barcelona und Robert Lewandowski!

Wie der Klub verkündet, hat sich Robert Lewandowski einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Am Sonntag stand der Pole noch im WM-Qualispiel seines Heimatlandes gegen Litauen (2:0-Sieg für Polen) über die volle Spielzeit am Platz.

Zur Ausfallzeit gibt der Klub nichts Näheres bekannt. Allerdings darf bei einer derartigen Verletzung mit mindestens zwei bis drei Wochen Pause gerechnet werden.

Damit fehlt Lewandowski wohl auch im El Clásico gegen Real Madrid, welcher am 26. Oktober über die Bühne geht.

