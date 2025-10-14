NEWS

Barcelona bewirbt neues Album von Ed Sheeran im El Clásico

Zum El Clásico bringen die Katalanen ein Spezialtrikot heraus. Darauf zu sehen ist das Logo von Ed Sheerans neuem Album.

Der FC Barcelona und Ed Sheeran machen gemeinsame Sache.

Im El Clásico gegen Real Madrid wird am Barca-Trikot das Logo des neuen Albums "Play" zu sehen sein. Das verkünden die Katalanen am Dienstag.

Eine derartige Aktion ist Teil der Zusammenarbeit Barcelonas mit Trikotsponsor Spotify. In der Vergangenheit schmückten bereits Drake, The Rolling Stones, Coldplay und Travis Scott das Barca-Trikot.

Ed Sheeran ist eigentlich Anhänger des englischen Klubs Ipswich Town, besitzt dort einen Anteil von 1,4 Prozent des Klubs.

