Strenge Sicherheitsvorkehrungen: Mexiko gewinnt Test gegen Island

Wenige Tage nach den Unruhen im Land absolvierte die Nationalmannschaft Mexikos schon ein Testspiel.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen: Mexiko gewinnt Test gegen Island
Nach der jüngsten Gewalteskalation hat die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft ein Testspiel gegen Island unter strengen Sicherheitsvorkehrungen 4:0 gewonnen.

Für die Freundschaftspartie in der Stadt Querétaro waren zahlreiche schwer bewaffnete Einsatzkräfte abgestellt worden, die Medienberichten zufolge sechs Sicherheitsringe um das Stadion Corregidora einrichteten.

Zuletzt war es nach der Tötung eines mächtigen Drogenbosses zu schweren Unruhen im Land gekommen.

Soldaten vor dem Spiel auf dem Feld

74 Menschen wurden beim Einsatz zur Festnahme des Drogenbosses und während der folgenden Unruhen getötet, darunter 25 Nationalgardisten. Zwei Kinder überreichten Soldatinnen Blumensträuße.

Vor dem Anpfiff in Querétaro stellten sich Soldaten und Soldatinnen auf dem Fußballplatz des voll besetzten Stadions mit einer großen mexikanischen Flagge auf. Militärfanfaren ertönten und eine Schweigeminute wurde abgehalten. Die Angelegenheit am Platz war eine klare Sache für das Heimteam. Richard Ledezma (22.), Armando Gonzalez (24.), Jesus Gallardo (59.) und Brian Gutierrez (92.) erzielten die Tore.

Infantino: "Vollstes Vertrauen in Mexiko"

Mexiko soll im Sommer 13 Spiele der WM austragen. Präsidentin Claudia Sheinbaum hat den Fans versprochen, sie bräuchten keine Bedenken zu haben - ihre Sicherheit sei gewährleistet.

Für FIFA-Präsident Gianni Infantino scheint die jüngste Gewalteskalation jedenfalls kein Grund zur Sorge. "Wir haben vollstes Vertrauen in Mexiko", sagte Infantino.

