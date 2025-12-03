NEWS

Bundesliga-Schlusslicht Mainz trennt sich von Cheftrainer

Nach dem katastrophalen Saisonstart muss der Däne nach fast zwei Jahren gehen.

Bundesliga-Schlusslicht Mainz trennt sich von Cheftrainer Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der 1. FSV Mainz 05 hat sich von Cheftrainer Bo Henriksen getrennt.

Die Mainzer ziehen damit die Konsequnezen für die sportliche Talfahrt in den vergangenen Wochen. In den letzten acht Bundesliga-Spielen gab es keinen Sieg für den Klub von Philipp Mwene und Nikolas Veratschnig. In der Tabelle liegt man aktuell mit sechs Punkten auf dem letzten Platz.

Der Däne hat die Mainzer im Februar 2024 übernommen und letzte Saison bis in die UEFA Conference League geführt. Der bisherige U23-Trainer Benjamin Hoffmann übernimmt das Training, bis ein Nachfolger gefunden wird.

Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel sagt zur Entlassung: "Mainz 05 verdankt Bo Henriksen sehr, sehr viel. Er hat in einer fast aussichtslosen Lage den Verein und die ganze Stadt aufgerüttelt und uns mit seiner empathischen, leidenschaftlichen Art zum Klassenerhalt und ein Jahr später sogar bis in die Conference League geführt. Leider gibt es im Fußball aber auch immer wieder Entwicklungen, die aus sportlichen Gründen eine Neuorientierung nötig machen. Wir sind gemeinsam mit Bo zur Erkenntnis gekommen, dass wir einen solchen Punkt erreicht haben, auch wenn die Trennung wirklich schmerzt. "

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

Ivan Juric (50)
Erik ten Hag (55)

Slideshow starten

40 Bilder

Mehr zum Thema

"Da geht viel mehr!" - Baumgartner-Ansprache trug Früchte

"Da geht viel mehr!" - Baumgartner-Ansprache trug Früchte

Deutsche Bundesliga
5
ÖFB-Legionär von St. Pauli fällt monatelang aus

ÖFB-Legionär von St. Pauli fällt monatelang aus

Deutsche Bundesliga
Lockt Klopp Bellingham vom BVB zu Red-Bull-Klub?

Lockt Klopp Bellingham vom BVB zu Red-Bull-Klub?

Deutsche Bundesliga
2
"Er entscheidet" - Eberl heizt DFB-Comeback von Neuer an

"Er entscheidet" - Eberl heizt DFB-Comeback von Neuer an

Deutsche Bundesliga
7
Ilzer droht Abgang eines weiteren Leistungsträgers

Ilzer droht Abgang eines weiteren Leistungsträgers

Deutsche Bundesliga
5
Doppelpacker Baumgartner! Leipzig im Pokal-Viertelfinale

Doppelpacker Baumgartner! Leipzig im Pokal-Viertelfinale

International
3
Teuerster Außenverteidiger aller Zeiten? Topklubs buhlen um Brown

Teuerster Außenverteidiger aller Zeiten? Topklubs buhlen um Brown

Deutsche Bundesliga
5
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Nikolas Veratschnig Christian Heidel Bo Henriksen 1. FSV Mainz 05