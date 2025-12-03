Bundesliga-Schlusslicht Mainz trennt sich von Cheftrainer

Der 1. FSV Mainz 05 hat sich von Cheftrainer Bo Henriksen getrennt.

Die Mainzer ziehen damit die Konsequnezen für die sportliche Talfahrt in den vergangenen Wochen. In den letzten acht Bundesliga-Spielen gab es keinen Sieg für den Klub von Philipp Mwene und Nikolas Veratschnig. In der Tabelle liegt man aktuell mit sechs Punkten auf dem letzten Platz.

Der Däne hat die Mainzer im Februar 2024 übernommen und letzte Saison bis in die UEFA Conference League geführt. Der bisherige U23-Trainer Benjamin Hoffmann übernimmt das Training, bis ein Nachfolger gefunden wird.

Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel sagt zur Entlassung: "Mainz 05 verdankt Bo Henriksen sehr, sehr viel. Er hat in einer fast aussichtslosen Lage den Verein und die ganze Stadt aufgerüttelt und uns mit seiner empathischen, leidenschaftlichen Art zum Klassenerhalt und ein Jahr später sogar bis in die Conference League geführt. Leider gibt es im Fußball aber auch immer wieder Entwicklungen, die aus sportlichen Gründen eine Neuorientierung nötig machen. Wir sind gemeinsam mit Bo zur Erkenntnis gekommen, dass wir einen solchen Punkt erreicht haben, auch wenn die Trennung wirklich schmerzt. "