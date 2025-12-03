ÖFB-Legionär von St. Pauli fällt monatelang aus

Schlechte Nachrichten für ÖFB-Legionär Simon Spari!

Der 23-Jährige hat sich im Training eine Ruptur der Syndesmose zugezogen. Am Montag wurde der dritte Tormman von Bundesligist St. Pauli operiert. Er fällt mehrere Monate aus.

In der aktuellen Saison lief Spari ausschließlich für die Zweitvertreung der Hamburger in der Regionalliga Nord auf, erhielt in zwölf Spielen 28 Gegentore.

Die Mannschaft ist mit 13 Punkten aktuell am Tabellenende der viertklassigen Liga.