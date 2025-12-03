NEWS

ÖFB-Legionär von St. Pauli fällt monatelang aus

Der Österreicher musste operiert werden. In der aktuellen Saison kam er nur für die Zweitvertretung zum Zug.

ÖFB-Legionär von St. Pauli fällt monatelang aus
Schlechte Nachrichten für ÖFB-Legionär Simon Spari!

Der 23-Jährige hat sich im Training eine Ruptur der Syndesmose zugezogen. Am Montag wurde der dritte Tormman von Bundesligist St. Pauli operiert. Er fällt mehrere Monate aus.

In der aktuellen Saison lief Spari ausschließlich für die Zweitvertreung der Hamburger in der Regionalliga Nord auf, erhielt in zwölf Spielen 28 Gegentore.

Die Mannschaft ist mit 13 Punkten aktuell am Tabellenende der viertklassigen Liga.

