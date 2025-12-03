NEWS

Chelsea-Profivertrag für Sohn von Thiago Silva

Der Sohn des ehemaligen Chelsea-Stars erhält bei den "Blues" seinen ersten Profivertrag.

Chelsea-Profivertrag für Sohn von Thiago Silva Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Zwischen 2020 und 2024 lief Thiago Silva beim englischen Topklub FC Chelsea auf. 155 Einsätze verbucht er für den Klub.

Jetzt kommt sein Sohn Isago Silva dem Chelsea-Traum näher. Der 17-Jährige hat seinen ersten Profivertrag beim FC Chelsea unterschrieben. In der laufenden Saison spielt der Linksverteidiger für die U18 des Klubs, träumt perspektivisch vom Durchbruch.

Vater Thiago Silva läuft derzeit bei Fluminense in Brasilien auf.

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Chelsea Thiago Silva