NEWS

Bayern-Legende wird Trainer in Spanien

Zuletzt war der Argentinier in Mexiko engagiert.

Bayern-Legende wird Trainer in Spanien Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Martin Demichelis ist neuer Trainer des spanischen Erstligisten RCD Mallorca.

Wie der abstiegsbedrohte Tabellen-18. am Donnerstag mitteilte, erhält der 45-jährige Argentinier einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr.

Demichelis ist Nachfolger des entlassenen Jagoba Arrasate, er trainierte davor River Plate Buenos Aires und den mexikanischen Club CF Monterrey.

Der ehemalige Defensivspieler war mit Bayern München viermal deutscher Meister und wurde mit Argentinien 2014 Vize-Weltmeister.

Das sind die teuersten Trainer aller Zeiten!

#15 - Ronald Koeman - 6 Millionen Euro
#15 - Jose Mourinho - 6 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

LaLiga will US-Spiel wiederbeleben

LaLiga will US-Spiel wiederbeleben

La Liga
1
Lewandowski-Erbe: Barca an City-Stürmer interessiert

Lewandowski-Erbe: Barca an City-Stürmer interessiert

La Liga
12
Bitter! Barça muss wochenlang auf Mittelfeldstar verzichten

Bitter! Barça muss wochenlang auf Mittelfeldstar verzichten

La Liga
Cristiano Ronaldo wird Klub-Eigentümer in Spanien

Cristiano Ronaldo wird Klub-Eigentümer in Spanien

International
1
Weltmeister mit Kritik: Alaba "hat nicht das Niveau" für Real

Weltmeister mit Kritik: Alaba "hat nicht das Niveau" für Real

La Liga
28
Teurer als Neymar: Barça lehnte Rekordangebot für Yamal ab

Teurer als Neymar: Barça lehnte Rekordangebot für Yamal ab

La Liga
5
Premier League startet eigenen Streamingdienst

Premier League startet eigenen Streamingdienst

Premier League

Kommentare

La Liga Spanien (Fußball) Fußball International Primera Division Fußball RCD Mallorca River Plate Argentinien Martin Demichelis