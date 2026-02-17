Barcelona ärgert sich über Schiri: "Das Foul war klar!"

Null Punkte gab es am Montag für den FC Barcelona in Girona zu holen.

Durch eine 1:2-Niederlage verliert die Mannschaft von Hansi Flick nach dem Spieltag die Tabellenführung an Real Madrid. Die Tabelle der Primera Division >>>

Für reichlich Diskussionen sorgt nach dem Spiel der entscheidende Treffer der Heimmannschaft zum 2:1. Claudio Echeverri war in der Entstehung des Treffers Jules Kounde auf den Fuß gestiegen. Der VAR blieb am Ende stumm.

Flick will keine Ausreden

"Ich will nicht darüber reden, denn jeder hat die Situation vor dem zweiten Tor gesehen. Letzten Endes hat Girona es aber verdient, sie hatten in der zweiten Halbzeit viele Chancen. Wir haben miserabel verteidigt, vor allem im Umschaltspiel waren wir zu offen. Unsere Mittelfeldspieler waren nicht in der richtigen Position, sodass das Verteidigen für die Viererkette nicht einfach war. Wir sind nicht gut drauf, erleben keine gute Phase. Ich gebe dem Team zwei freie Tage, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Spieler sich ausruhen", meint Flick nach dem Spiel angesprochen auf die Szene.

Der Barca-Cheftrainer versuchte, sich beim Unparteiischen darüber zu erkundigen. "Seine Erklärung hat mich nicht überzeugt. Ich habe ihm gesagt, dass es ein klares Foul gewesen sei. Er sagte: 'Nein.' Das Foul war klar, aber so ist es. Ich werde vielleicht mehr darüber reden, wenn wir gut spielen. Wir haben nicht gut gespielt, daher sieht es wie eine Ausrede aus. Keine Ausreden, keine Beschwerden. Das will ich nicht", so Flick.

Sein Gegenüber Michel gesteht gegenüber "DAZN": "Ich denke, der Schiedsrichter hätte Foul pfeifen können." Eine VAR-Intervention hätte der Girona-Coach aber ungern gesehen. "Ich denke, der VAR hat richtig gehandelt", sieht er keine klare Fehlentscheidung.