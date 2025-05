Atlético verlängert langfristig mit jungem Leistungsträger

Pablo Barrios hat seinen Vertrag bei Atlético Madrid bis 2030 verlängert!

Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Der Mittelfeldakteur ist in Madrid geboren und kam 2017 in die Akademie Atléticos, wo er sich prächtig entwickelte.

Der 21-Jährige hat bereits über 100 Pflichtspiele für die Madrilenen in den Beinen, 40 davon in der heurigen Saison. Zudem gelangen ihm heuer ein Tor und vier Assists.

2024 gewann er mit Spanien Gold beim Olympischen Fußball-Turnier, im November feierte Barrios sein Debüt im spanischen Nationalteam.