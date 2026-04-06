NEWS

Arsenal muss auf zwei Leistungsträger verzichten

Die "Gunners" müssen in der Champions League gegen Sporting ohne zwei absolute Leistungsträger auskommen.

Arsenal muss auf zwei Leistungsträger verzichten Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bittere Nachrichten für den FC Arsenal.

Die "Gunners" müssen am Diestag im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Sporting Lissabon (21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) auf die Stammspieler Bukayo Saka und Jurrien Timber verzichten.

Nach der Blamage im FA-Cup gegen Southampton sind die beiden gar nicht erst nach Portugal mitgeflogen. Um langfristige Ausfälle soll es sich jedoch nicht handeln.

"Hoffentlich sind beide am Wochenende wieder fit", sagt Arsenal-Coach Mikel Arteta. Weitere Fragezeichen stehen hinter Eberechi Eze und Piero Hincapie. Beide sind jedoch nach Portugal mitgereist.

Die 20 teuersten Transfers der Premier League

#19 - Kepa Arrizabalaga - 80 Millionen Euro
#19 - Nicolas Pépé - 80 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Giganten-Duell: Real fordert Bayern in Königsklasse

Giganten-Duell: Real fordert Bayern in Königsklasse

Champions League
"Jede schöne Geschichte hat ein Ende" - Kapitän verlässt ManCity

"Jede schöne Geschichte hat ein Ende" - Kapitän verlässt ManCity

Premier League
2
"Eine schwierige Zeit" - Vinicius Junior spricht über Xabi Alonso

"Eine schwierige Zeit" - Vinicius Junior spricht über Xabi Alonso

La Liga
Arbeloa adelt Alaba: "Für mich als Trainer ein Privileg"

Arbeloa adelt Alaba: "Für mich als Trainer ein Privileg"

La Liga
Serie A LIVE: SSC Napoli - AC Milan

Serie A LIVE: SSC Napoli - AC Milan

Serie A
Auf 0:5 folgt ein 0:4 - Messner bleibt trotzdem Zürich-Trainer

Auf 0:5 folgt ein 0:4 - Messner bleibt trotzdem Zürich-Trainer

International
1
Dank WM-Quali! Bosnien-Star gibt den Fans Freibier aus

Dank WM-Quali! Bosnien-Star gibt den Fans Freibier aus

Deutsche Bundesliga
6

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) UEFA Champions League FC Arsenal Bukayo Saka Mikel Arteta Sporting Lissabon Jurrien Timber Eberechi Eze Piero Hincapie