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Arsenal muss auf zwei Leistungsträger verzichten
Die "Gunners" müssen in der Champions League gegen Sporting ohne zwei absolute Leistungsträger auskommen.
Bittere Nachrichten für den FC Arsenal.
Die "Gunners" müssen am Diestag im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Sporting Lissabon (21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) auf die Stammspieler Bukayo Saka und Jurrien Timber verzichten.
Nach der Blamage im FA-Cup gegen Southampton sind die beiden gar nicht erst nach Portugal mitgeflogen. Um langfristige Ausfälle soll es sich jedoch nicht handeln.
"Hoffentlich sind beide am Wochenende wieder fit", sagt Arsenal-Coach Mikel Arteta. Weitere Fragezeichen stehen hinter Eberechi Eze und Piero Hincapie. Beide sind jedoch nach Portugal mitgereist.