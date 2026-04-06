Bittere Nachrichten für den FC Arsenal.

Die "Gunners" müssen am Diestag im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Sporting Lissabon (21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) auf die Stammspieler Bukayo Saka und Jurrien Timber verzichten.

Nach der Blamage im FA-Cup gegen Southampton sind die beiden gar nicht erst nach Portugal mitgeflogen. Um langfristige Ausfälle soll es sich jedoch nicht handeln.

"Hoffentlich sind beide am Wochenende wieder fit", sagt Arsenal-Coach Mikel Arteta. Weitere Fragezeichen stehen hinter Eberechi Eze und Piero Hincapie. Beide sind jedoch nach Portugal mitgereist.