"Eine Tragödie" - Arbeloa nach historischer Cup-Blamage bedient

Das Debüt von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid ging am Mittwochabend mächtig daneben!

Die "Königlichen" blamierten sich im Cup-Achtelfinale und scheiterten letztlich mit 2:3 an Zweitligist Albacete (zum Spielbericht >>>).

Es ist zugleich das erste Mal, seit der Saison 2004/05 unter Vanderlei Luxemburgo, dass Real gegen einen Klub aus der zweiten Liga ausgeschieden ist.

Jüngste Startelf eines Debütanten seit 2009/10

Bereits ein Remis sei "in diesem Verein schlimm", so Arbeloa - "und das ist eine Tragödie". Damit musste der 42-jährige Spanier zum Start einen großen Dämpfer hinnehmen.

Der ehemalige Außenverteidiger verzichtete im Pokal auf mehrere Stars wie Kylian Mbappe und Jude Bellingham und warf mit einem Altersschnitt von knapp 23 Jahren zudem die jüngste Startelf für einen debütierenden Trainer seit 2009/10 in den Ring. Eine Entscheidung, die er im Nachgang verteidigte.

"Keine Angst vor dem Versagen"

"Ich würde es wieder genauso machen. Ich habe ein Team mitgebracht, das gewinnen kann. Ich habe keine Angst vor dem Versagen. Ich verstehe, dass die Leute dieses Wort für heute benutzen. Aber Versagen formt den Weg des Erfolgs. Für mich sind das keine entgegengesetzten Richtungen. Das wird uns und mich besser machen", so der Cheftrainer.

Bereits am Samstag hat der Spanier im Heimspiel gegen UD Levante in der Liga die Chance, seinen ersten Sieg als Real-Coach zu feiern.