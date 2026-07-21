Blatter fordert Widerstand gegen Infantino

Erneut kritisiert der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter seinen Nachfolger Gianni Infantino.

Auf "X" schreibt der 90-Jährige: "Nun liegt es an den Fans, Spielern und nationalen Verbänden, den Fußball zurückzuerobern und ihn unter neuer Führung zu seinen Wurzeln zurückzuführen"

Laut Blatter habe zwar der "richtige Weltmeister" das Turnier gewonnen, dennoch betont er: "Auf dem Weg zum Schlusspfiff hatte das Turnier seine Glaubwürdigkeit verloren. Politik darf das Spiel nicht überschatten."

Laut einem Bericht des "Guardian" bleibt Infantino jedoch unangetastet im Amt. Mehr als 200 Mitgliedsverbände der FIFA sollen vor der Präsidentenwahl im kommenden Jahr eine Unterstützungserklärung für Infantino unterschrieben haben.