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Rückkehr perfekt! Kroatien stellt Bilic erneut als Teamchef vor
Der 57-Jährige stand bereits von 2006 bis 2012 an der Seitenlinie der Kroaten, nun ist er zurück.
Kroatien hat einen neuen Teamchef, dieser ist zugleich ein alter Bekannter!
Slaven Bilic, der das Team bereits von 2006 bis 2012 betreute, kehrt zurück an die Seitenlinie. Über die Dauer des Vertrages macht der Verband keine Angabe.
2008 zog er mit dem Team ins EM-Viertelfinale ein, bei der WM 2010 konnte man sich hingegen nicht qualifizieren. 2012 scheiterte man bei der Europameisterschaft in der Vorrunde.
Dalic nach WM-Aus zurückgetreten
Der ehemalige Fußballprofi übernimmt die Position von Zlatko Dalic. Dieser trat nach der Niederlage gegen Portugal im Sehzehntelfinale bei der WM zurück.
Bilic trainierte zuvor den saudi-arabischen Klub Al-Fateh.
"Es liegt an mir, die nötige Energie, den Ehrgeiz und die Entschlossenheit einzubringen, um Kroatien weiterhin zur Fußball-Elite zu zählen. Ich freue mich außerordentlich auf diese Herausforderung und fühle mich ihr bestens gewachsen", wird er in einer Aussendung zitiert.
Er ergänzt: "Ich bin heute ein reiferer und erfahrenerer Trainer."