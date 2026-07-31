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Wegen FIFA-Plänen: Infantino-Berater tritt zurück

Carlos Cadeiro gibt sein Amt als FIFA-Berater auf. Hintergrund sind die WM-Investoren von Gianni Infantino.

Wegen FIFA-Plänen: Infantino-Berater tritt zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Im Streit um den umstrittenen Investorenplan von FIFA-Präsident Gianni Infantino (Mehr Infos>>>) verliert der Weltverband einen engen Vertrauten.

Carlos Cordeiro, langjähriger Berater der FIFA und ehemaliger Präsident des US-Fußballverbands, hat seinen Rücktritt erklärt.

"Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie die FIFA den Verkauf einer Beteiligung an der Weltmeisterschaft in Erwägung zieht", begründete Cordeiro seinen Schritt.

Darüber berichten die Nachrichtenagentur "AP" sowie "Sky News" unter Berufung auf eine Stellungnahme des Funktionärs.

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