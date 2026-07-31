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Foda-Schützling meldet sich für Sturm-Graz-Match fit

Fenerbahce kann offenbar auf den routinierten Stürmer zählen. Das macht die Aufgabe für Sturm Graz nicht leichter.

Foda-Schützling meldet sich für Sturm-Graz-Match fit Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Auf den SK Sturm Graz wartet in der 3. Runde der Qualifikation für die UEFA Champions League eine alles andere als einfache Aufgabe.

Am Mittwoch geht es nach Istanbul zu Fenerbahce (ab 20:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Muriqi ist fit

Im Kader der Türken finden sich einige klingende Namen. Ex-Real-Star Marco Asensio ist ebenso mit an Bord wie Goalie Ederson (ehemals Manchester City).

Ein Torgarant meldet sich jetzt fit. Laut "Sabah" ist Vedat Muriqi für die Spiele gegen Sturm Graz einsatzbereit. Der 32-Jährige wechselte im Sommer aus Mallorca in die Türkei. Unglaubliche 23 Treffer in 37 Spielen verhinderten den Abstieg Mallorcas aus LaLiga in der abgelaufene Saison allerdings nicht.

Rekordtorjäger im Foda-Team

Bereits 2019/20 trug er das Trikot des Klubs, könnte jetzt gegen Sturm sein Comeback feiern. Zuletzt fehlte er mit einem Wadenmuskelriss.

Mit 32 Treffer in 68 Spielen ist er Rekordtorjäger von Kosovo, dort wird er vom ehemaligen Sturm-Meistertrainer Franco Foda betreut. Im Playoff-Finale gegen die Türkei (0:1) verpasste das Land nur knapp eine WM-Teilnahme.

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