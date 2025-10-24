Zuletzt vereinslos: CL-Sieger von 2021 wechselt nach Marokko

Hakim Ziyech hat einen neuen Verein gefunden.

Der 32-Jährige, dessen Vertrag beim katarischen Erstligisten Al-Duhail SC im Sommer aufgelöst wurde, wechselt erstmals in seiner Karriere in sein Heimatland Marokko. Dort schließt sich der Offensivspieler Rekordmeister Wydad Casablanca an. Über die Vertragsmodalitäten machte der Klub keine Angaben.

Für Ziyech enden damit mehrere Monate auf Vereinssuche. In Katar stand der 32-Jährige ein halbes Jahr unter Vertrag, zuvor spielte er ein halbes Jahr bei Galatasaray Istanbul. Wie zuletzt in Katar, wurde sein Kontrakt auch am Bosporus vorzeitig aufgelöst.

Größter Erfolg mit FC Chelsea

Seine erfolgreichste Zeit hatte der Marokkaner beim FC Chelsea, mit dem er in der Saison 2020/21 die UEFA Champions League gewann und 2022 Klubweltmeister wurde.

Dazu gewann er mit Ajax Amsterdam 2019 das Double und zog mit seinem Heimatland 2022 ins Halbfinale der Weltmeisterschaft in Katar ein.