NEWS

Zuletzt vereinslos: CL-Sieger von 2021 wechselt nach Marokko

Der 32-Jährige wechselt in sein Heimatland. Zuletzt befand sich der Offensivspieler monatelang auf der Suche nach einem neuen Klub.

Zuletzt vereinslos: CL-Sieger von 2021 wechselt nach Marokko Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Hakim Ziyech hat einen neuen Verein gefunden.

Der 32-Jährige, dessen Vertrag beim katarischen Erstligisten Al-Duhail SC im Sommer aufgelöst wurde, wechselt erstmals in seiner Karriere in sein Heimatland Marokko. Dort schließt sich der Offensivspieler Rekordmeister Wydad Casablanca an. Über die Vertragsmodalitäten machte der Klub keine Angaben.

Für Ziyech enden damit mehrere Monate auf Vereinssuche. In Katar stand der 32-Jährige ein halbes Jahr unter Vertrag, zuvor spielte er ein halbes Jahr bei Galatasaray Istanbul. Wie zuletzt in Katar, wurde sein Kontrakt auch am Bosporus vorzeitig aufgelöst.

Größter Erfolg mit FC Chelsea

Seine erfolgreichste Zeit hatte der Marokkaner beim FC Chelsea, mit dem er in der Saison 2020/21 die UEFA Champions League gewann und 2022 Klubweltmeister wurde.

Dazu gewann er mit Ajax Amsterdam 2019 das Double und zog mit seinem Heimatland 2022 ins Halbfinale der Weltmeisterschaft in Katar ein.

Die Fußballer mit den meisten Spielen für einen Verein

#26 - Neville Southall - 751 Spiele
#24 - Jean-Luc Ettori - 755 Spiele

Slideshow starten

27 Bilder

Mehr zum Thema

Wechsel zum FC Bayern? Eberl trifft sich mit Guehi-Berater

Wechsel zum FC Bayern? Eberl trifft sich mit Guehi-Berater

Premier League
Brasilianisches Top-Talent will zum BVB

Brasilianisches Top-Talent will zum BVB

International
1
120 Jahre Admira – und wir mittendrin!

120 Jahre Admira – und wir mittendrin!

LAOLA1
Sturm Graz: Positive Erkenntnisse, aber auch Frust

Sturm Graz: Positive Erkenntnisse, aber auch Frust

Europa League
31
Mählich: Sturm hat Celtic "mit Passivität" wieder zurückgeholt

Mählich: Sturm hat Celtic "mit Passivität" wieder zurückgeholt

Europa League
4
Ein Spiel, das für Rapid nicht zum Aufrichten taugte

Ein Spiel, das für Rapid nicht zum Aufrichten taugte

Conference League
46
Highlights: Das Traumtor von Tomi Horvat in Glasgow im VIDEO

Highlights: Das Traumtor von Tomi Horvat in Glasgow im VIDEO

Europa League
1
Kommentare

Kommentare

Fußball FC Chelsea Transfermarkt Hakim Ziyech Casablanca