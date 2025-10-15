Nächster Rekord für Cristiano Ronaldo

Mit seinem Doppelpack beim 2:2 gegen Ungarn (Spielbericht >>>) sicherte Cristiano Ronaldo seinen Portugiesen nicht nur einen Punkt in der WM-Qualifikation, sondern stellte abermals einen Torrekord auf.

Mit 41 Toren in 51 Spielen ist der Stürmerstar nun alleiniger Rekordtorschütze in WM-Qualifikationsspielen. Mit seinen zwei Toren gegen Ungarn ist er am Guatemalteken Carlos Ruiz vorbeigezogen. Er kam in 47 Spielen auf 39 Tore.

Ronaldos langjähriger Widersacher Lionel Messi – der gestern selbst einen weiteren Rekord gebrochen hat – steht auf dem dritten Platz mit 36 Treffern in 72 Spielen.