Nächster Rekord für Cristiano Ronaldo

Der Portugiese ist mit seinem Doppelpack gegen Ungarn nun alleiniger Spitzenreiter.

Nächster Rekord für Cristiano Ronaldo Foto: © GETTY
Mit seinem Doppelpack beim 2:2 gegen Ungarn (Spielbericht >>>) sicherte Cristiano Ronaldo seinen Portugiesen nicht nur einen Punkt in der WM-Qualifikation, sondern stellte abermals einen Torrekord auf.

Mit 41 Toren in 51 Spielen ist der Stürmerstar nun alleiniger Rekordtorschütze in WM-Qualifikationsspielen. Mit seinen zwei Toren gegen Ungarn ist er am Guatemalteken Carlos Ruiz vorbeigezogen. Er kam in 47 Spielen auf 39 Tore.

Ronaldos langjähriger Widersacher Lionel Messider gestern selbst einen weiteren Rekord gebrochen hat – steht auf dem dritten Platz mit 36 Treffern in 72 Spielen.

