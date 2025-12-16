Ousmane Dembélé ist FIFA-Weltfußballer!

Der Franzose holt sich damit nach dem Ballon d'Or auch noch den Individualpreis der FIFA.

Er setzt sich gegen seinen Nationalteam-Kollegen Kylian Mbappé und Spanien-Youngster Lamine Yamal durch. Dembélé folgt auf Real Madrids Vinícius Junior, der den Titel im Vorjahr geholt hat.

Bonmatí verteidigt ihren Titel

Aitana Bonmatí vom FC Barcelona verteidigt ihren Titel der vergangenen beiden Jahre, sie hatte im September schon zum dritten Mal den Ballon d'Or gewonnen. Die 27-Jährige wurde auch in diesem Jahr mit dem FIFA-Award als beste Spielerin des Jahres ausgezeichnet. Gleich sieben Spanierinnen sind in der "Best FIFA Women's Eleven", die restlichen vier Spielerinnen spielen für England.

Eine davon ist Keeperin Hannah Hampton (Chelsea), die die Trophäe als Welttorhüterin einstreift. Torhüter des Jahres ist Gianluigi Donnarumma. Sie gewannen die Preise auch jeweils beim Ballon d'Or.

Trainer des Jahres ist Luis Enrique von Paris Saint-Germain, beste Trainerin ist Niederlande-Teamchefin Sarina Wiegman. Beide Coaches wurden auch schon beim Ballon d'Or ausgezeichnet.

Auffallend an der Show war vor allem eines: Mit Ausnahme von Weltfußballer Dembélé nimmt keiner der Ausgezeichneten persönlich an der Zeremonie der FIFA in Doha teil.

Das sind alle Gewinner der FIFA "The Best"-Awards:

FIFA-Weltfußballer: Ousmane Dembélé (28/Paris Saint-Germain/Frankreich)

FIFA-Weltfußballerin: Aitana Bonmatí (27/FC Barcelona/Spanien)

FIFA-Welttorhüter: Gianluigi Donnarumma (25/Manchester City/Italien)

FIFA-Welttorhüterin: Hannah Hampton (25/FC Chelsea/England)

FIFA-Welttrainer: Luis Enrique (55/Paris Saint-Germain/Spanien)

FIFA-Welttrainerin: Sarina Wiegman (56/England/Niederlande)

FIFa-Puskás-Award: Santiago Montiel (24/CA Independiente/Argentinien)

FIFA-Marta-Award: Lizbeth Ovalle (26/Orlando Pride/Mexiko)

So funktioniert die Wahl:

Die Preisträger wurden bei einer Dinnerveranstaltung in Doha bekanntgegeben. Anders als beim Ballon d'Or, bei dem Journalisten über die Wahl der Preisträger entscheiden, sind bei der Wahl der FIFA Befragungen von Nationaltrainern, den Kapitänen der Nationalmannschaften, Journalisten sowie Fans entscheidend.