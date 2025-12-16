NEWS

Das ist der FIFA-Weltfußballer 2025!

Die FIFA hat in Doha ihre Weltfußballer des Jahres gekürt. Überraschungen gibt es in keinen der vergebenen Kategorien.

Das ist der FIFA-Weltfußballer 2025! Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ousmane Dembélé ist FIFA-Weltfußballer!

Der Franzose holt sich damit nach dem Ballon d'Or auch noch den Individualpreis der FIFA.

Er setzt sich gegen seinen Nationalteam-Kollegen Kylian Mbappé und Spanien-Youngster Lamine Yamal durch. Dembélé folgt auf Real Madrids Vinícius Junior, der den Titel im Vorjahr geholt hat.

Bonmatí verteidigt ihren Titel

Aitana Bonmatí vom FC Barcelona verteidigt ihren Titel der vergangenen beiden Jahre, sie hatte im September schon zum dritten Mal den Ballon d'Or gewonnen. Die 27-Jährige wurde auch in diesem Jahr mit dem FIFA-Award als beste Spielerin des Jahres ausgezeichnet. Gleich sieben Spanierinnen sind in der "Best FIFA Women's Eleven", die restlichen vier Spielerinnen spielen für England.

Eine davon ist Keeperin Hannah Hampton (Chelsea), die die Trophäe als Welttorhüterin einstreift. Torhüter des Jahres ist Gianluigi Donnarumma. Sie gewannen die Preise auch jeweils beim Ballon d'Or.

Trainer des Jahres ist Luis Enrique von Paris Saint-Germain, beste Trainerin ist Niederlande-Teamchefin Sarina Wiegman. Beide Coaches wurden auch schon beim Ballon d'Or ausgezeichnet.

Auffallend an der Show war vor allem eines: Mit Ausnahme von Weltfußballer Dembélé nimmt keiner der Ausgezeichneten persönlich an der Zeremonie der FIFA in Doha teil.

Das sind alle Gewinner der FIFA "The Best"-Awards:

FIFA-Weltfußballer: Ousmane Dembélé (28/Paris Saint-Germain/Frankreich)

FIFA-Weltfußballerin: Aitana Bonmatí (27/FC Barcelona/Spanien)

FIFA-Welttorhüter: Gianluigi Donnarumma (25/Manchester City/Italien)

FIFA-Welttorhüterin: Hannah Hampton (25/FC Chelsea/England)

FIFA-Welttrainer: Luis Enrique (55/Paris Saint-Germain/Spanien)

FIFA-Welttrainerin: Sarina Wiegman (56/England/Niederlande)

FIFa-Puskás-Award: Santiago Montiel (24/CA Independiente/Argentinien)

FIFA-Marta-Award: Lizbeth Ovalle (26/Orlando Pride/Mexiko)

So funktioniert die Wahl:

Die Preisträger wurden bei einer Dinnerveranstaltung in Doha bekanntgegeben. Anders als beim Ballon d'Or, bei dem Journalisten über die Wahl der Preisträger entscheiden, sind bei der Wahl der FIFA Befragungen von Nationaltrainern, den Kapitänen der Nationalmannschaften, Journalisten sowie Fans entscheidend.

Ohne Messi und Ronaldo: Sie hätten den Ballon d'Or gewonnen

2008 - Fernando Torres
2009 - Xavi

Slideshow starten

17 Bilder

Mehr zum Thema

Millionen-Betrag! Mbappe siegt im Rechtsstreit gegen PSG

Millionen-Betrag! Mbappe siegt im Rechtsstreit gegen PSG

International
3
Alaba: Zieht es den ÖFB-Kapitän in die Türkei?

Alaba: Zieht es den ÖFB-Kapitän in die Türkei?

La Liga
12
Fix! SK Sturm macht Rückholaktion perfekt

Fix! SK Sturm macht Rückholaktion perfekt

Bundesliga
75
Bundesliga-Herbst: Die Top-Elf der Überraschungen

Bundesliga-Herbst: Die Top-Elf der Überraschungen

LAOLA1
5
Nachzügler-Duell: SKN-Frauen hoffen in Rom auf ersten Sieg

Nachzügler-Duell: SKN-Frauen hoffen in Rom auf ersten Sieg

Frauen-Fußball
Glasner-Ersatz: Übernimmt ein Kult-Trainer bei Crystal Palace?

Glasner-Ersatz: Übernimmt ein Kult-Trainer bei Crystal Palace?

Premier League
7
Nächstes Gerücht! Englischer CL-Starter hat Glasner auf Liste

Nächstes Gerücht! Englischer CL-Starter hat Glasner auf Liste

Premier League
4
Kommentare

Kommentare

Fußball Fifa Weltfußball-Gala Weltfußballer des Jahres Ousmane Dembele Lamine Yamal FIFA The Best Luis Enrique Sarina Wiegman Gianluigi Donnarumma Kylian Mbappe