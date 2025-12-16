NEWS

Millionen-Betrag! Mbappe siegt im Rechtsstreit gegen PSG

Der Franzose darf sich über jede Menge Geld von seinem Ex-Klub freuen.

Millionen-Betrag! Mbappe siegt im Rechtsstreit gegen PSG Foto: © GETTY
Seit eineinhalb Jahren spielt Kylian Mbappe mittlerweile bei Real Madrid.

Mit Ex-Klub PSG befand er sich im Rechtsstreit über ausstehende Löhne und Boni. Die Mbappe-Seite forderte 260 Millionen Euro an Nachzahlungen, PSG in einer Gegenklage 440 Millionen Euro an Schadensersatz.

60 Millionen für Mbappe

Laut "L'Equipe" ist dieser jetzt zugunsten des Spielers ausgefallen. Demnach müsse PSG 60 Millionen Euro an Mbappe überweisen, PSG kann allerdings noch Berufung einlegen.

Die Mbappe-Anwältinnen Frédérique Cassereau und Delphine Verheyden werden vom französischen Medium wie folgt zitiert: "Der Verein gab an, nicht zahlen zu wollen, da er auf eine Entscheidung des Arbeitsgerichts wartete. Diese Entscheidung liegt nun vor."

