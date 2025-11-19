Superstar Cristiano Ronaldo ist für einen Besuch im Weißen Haus gewesen – und hat damit offenbar vor allem den Sohn von Donald Trump glücklich gemacht.

Der US-Präsident sagte laut der Nachrichtenagentur AP, dass sein 19 Jahre alter Sohn Barron ein "großer Fan" des portugiesischen Ausnahmespielers sei. "Ich glaube, er respektiert seinen Vater jetzt ein bisschen mehr, allein schon deshalb, weil ich Sie ihm vorgestellt habe", sagte Trump in Richtung von Ronaldo.

Im kommenden Jahr will der portugiesische Rekordspieler und -torschütze noch einmal bei einer WM einlaufen. Das Turnier wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen.

Saudi-Arabien nutzt Ronaldo als Botschafter

An dem Treffen samt Abendessen in der Hauptstadt Washington war Ronaldo Teil der Entourage des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman.

Der 40-jährige Ronaldo steht seit 2022 für den saudischen Erstligisten Al-Nassr unter Vertrag. Ob er mit Trump – wie im Vorfeld kolportiert – über den Weltfrieden gesprochen hat, blieb vorerst offen.

Die WM 2034 wird in Saudi-Arabien ausgetragen. Die Vergabe dorthin war unter anderem aufgrund der Menschenrechtslage umstritten. Ronaldo warb in der Vergangenheit für das Turnier und sagte im Dezember vergangenen Jahres: "Nachdem, was ich gesehen habe, bin ich noch überzeugter, dass 2034 die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten werden wird."