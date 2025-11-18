Überraschung! Cristiano Ronaldo trifft sich mit Donald Trump

Cristiano Ronaldo zu Besuch bei Donald Trump im Weißen Haus?

Wie "The Athletic" berichtet, soll das Treffen bereits am heutigen Dienstag (17 Uhr MEZ) stattfinden. Gemeinsam mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman wird der portugiesische Superstar wohl in Kürze vom US-amerikanischen Präsidenten empfangen werden.

Laut übereinstimmender Medienberichte soll es dabei unter anderem um internationale Beziehungen, das Abraham-Abkommen und gegenseitige Investitionen zwischen den beiden Ländern gehen.

Bereits vor wenigen Wochen kündigte Ronaldo im Interview bei Piers Morgan an, dass er sich gerne mit Trump treffen würde, um über den Weltfrieden zu sprechen.