NEWS

Überraschung! Cristiano Ronaldo trifft sich mit Donald Trump

Der Superstar ist gemeinsam mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman beim US-Präsidenten im Weißen Haus zu Gast.

Überraschung! Cristiano Ronaldo trifft sich mit Donald Trump Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Cristiano Ronaldo zu Besuch bei Donald Trump im Weißen Haus?

Wie "The Athletic" berichtet, soll das Treffen bereits am heutigen Dienstag (17 Uhr MEZ) stattfinden. Gemeinsam mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman wird der portugiesische Superstar wohl in Kürze vom US-amerikanischen Präsidenten empfangen werden.

Laut übereinstimmender Medienberichte soll es dabei unter anderem um internationale Beziehungen, das Abraham-Abkommen und gegenseitige Investitionen zwischen den beiden Ländern gehen.

Bereits vor wenigen Wochen kündigte Ronaldo im Interview bei Piers Morgan an, dass er sich gerne mit Trump treffen würde, um über den Weltfrieden zu sprechen.

Mehr zum Thema

"FIFA-Pass" kommt! Erleichterte Anreise für Fans mit WM-Tickets

"FIFA-Pass" kommt! Erleichterte Anreise für Fans mit WM-Tickets

FIFA WM
3
Neue Doku: Boateng spricht über Tod von Ex-Freundin

Neue Doku: Boateng spricht über Tod von Ex-Freundin

Fußball
U17-WM LIVE: Achtelfinale Österreich - England

U17-WM LIVE: Achtelfinale Österreich - England

ÖFB-Team
11
WM-Quali: Dieser Sender überträgt Österreich gegen Bosnien

WM-Quali: Dieser Sender überträgt Österreich gegen Bosnien

ÖFB-Team
6
Deutsche Top-Klubs an Arnautovic-Teamkollege interessiert

Deutsche Top-Klubs an Arnautovic-Teamkollege interessiert

Deutsche Bundesliga
2
Teamchef-Challenge: So würdet ihr gegen Bosnien aufstellen

Teamchef-Challenge: So würdet ihr gegen Bosnien aufstellen

ÖFB-Team
SKN-Frauen wollen erste Champions-League-Punkte holen

SKN-Frauen wollen erste Champions-League-Punkte holen

Frauen-Fußball
Kommentare

Kommentare

Fußball Sonstiges (Fußball) Cristiano Ronaldo Donald Trump USA