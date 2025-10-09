Suche
    news

    Chaos in Chicago: Messi und Argentinien "flüchten"

    Das Testduell zwischen Weltmeister Argentinien und den USA wird nicht wie geplant in Chicago über die Bühne gehen. Damit hat auch Donald Trump zu tun.

    Chaos in Chicago: Messi und Argentinien Foto: © getty
    Textquelle: © APA

    Das Fußball-Testspiel zwischen Argentinien und Puerto Rico findet nicht wie geplant in der von innenpolitischen Spannungen belasteten US-Großstadt Chicago statt.

    Wie die US-Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen Sprecher der argentinischen Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi berichtet, wird die für den 13. Oktober geplante Partie nach Fort Lauderdale in Florida verlegt. Dort trägt Messi mit Inter Miami seine Heimspiele aus.

    Als Grund nennt der Sprecher des argentinischen Verbands die Situation in Chicago. Dort kam es zuletzt verstärkt zu Razzien und Verhaftungen der Einwanderungsbehörde ICE. Mehr als 1.000 Personen sind seither in Gewahrsam genommen worden.

    US-Präsident Donald Trump hat zudem Soldaten der Nationalgarde vor die Tore der drittgrößten Stadt der USA beordert. Ob, wann und wozu diese in Chicago tatsächlich eingesetzt werden, ist unklar.

    Diese 19 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

    Vorschau
    USA (Gastgeber)
    Mexiko (Gastgeber)

    Slideshow starten

    20 Bilder

