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Nach verpatzter WM-Quali: Ukraine trennt sich von Teamchef

Sein Nachfolger steht noch nicht fest.

Nach verpatzter WM-Quali: Ukraine trennt sich von Teamchef Foto: © GETTY
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Sergiy Rebrov ist nicht mehr Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft. Das teilte der Verband nach der verpassten WM-Qualifikation mit.

Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt. "Wir müssen nach vorne blicken und neue Entscheidungen treffen, die das Fundament für die zukünftige Nationalmannschaft bilden werden", sagte Ex-Stürmerstar Andriy Shevchenko als Präsident des ukrainischen Fußballverbandes.

Rebrov hatte das Traineramt 2023 angetreten und die Nationalmannschaft zur EM geführt. In der WM-Qualifikation zerplatzten die Hoffnungen aber in den Play-offs.

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