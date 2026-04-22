Sergiy Rebrov ist nicht mehr Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft. Das teilte der Verband nach der verpassten WM-Qualifikation mit.

Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt. "Wir müssen nach vorne blicken und neue Entscheidungen treffen, die das Fundament für die zukünftige Nationalmannschaft bilden werden", sagte Ex-Stürmerstar Andriy Shevchenko als Präsident des ukrainischen Fußballverbandes.

Rebrov hatte das Traineramt 2023 angetreten und die Nationalmannschaft zur EM geführt. In der WM-Qualifikation zerplatzten die Hoffnungen aber in den Play-offs.