Nach verpasster WM: Slowakei und Teamchef gehen getrennte Wege

Nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation wird Francesco Calzona nicht weiter als Teamchef der slowakischen Fußball-Nationalmannschaft arbeiten.

Der Verband bot ihm nach eigenen Angaben eine Verlängerung um zwei Jahre an, Calzona soll dies abgelehnt und auf einen längerfristigen Vertrag spekuliert haben. Der 57-jährige Italiener hatte die Mannschaft im August 2022 übernommen.

In der Qualifikation hatten die Slowaken zunächst durch ein 0:6 im entscheidenden Spiel gegen Deutschland das direkte Ticket verspielt, im Play-off-Halbfinale verloren sie gegen Kosovo 3:4.