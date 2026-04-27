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Nach verpasster WM: Slowakei und Teamchef gehen getrennte Wege
Der bisherige Nationaltrainer Francesco Calzona soll auf einen längeren Vertrag spekuliert haben. Nun findet seine Ära ein jähes Ende.
Nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation wird Francesco Calzona nicht weiter als Teamchef der slowakischen Fußball-Nationalmannschaft arbeiten.
Der Verband bot ihm nach eigenen Angaben eine Verlängerung um zwei Jahre an, Calzona soll dies abgelehnt und auf einen längerfristigen Vertrag spekuliert haben. Der 57-jährige Italiener hatte die Mannschaft im August 2022 übernommen.
In der Qualifikation hatten die Slowaken zunächst durch ein 0:6 im entscheidenden Spiel gegen Deutschland das direkte Ticket verspielt, im Play-off-Halbfinale verloren sie gegen Kosovo 3:4.