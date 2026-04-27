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Nach verpasster WM: Slowakei und Teamchef gehen getrennte Wege

Der bisherige Nationaltrainer Francesco Calzona soll auf einen längeren Vertrag spekuliert haben. Nun findet seine Ära ein jähes Ende.

Nach verpasster WM: Slowakei und Teamchef gehen getrennte Wege Foto: © GETTY
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Nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation wird Francesco Calzona nicht weiter als Teamchef der slowakischen Fußball-Nationalmannschaft arbeiten.

Der Verband bot ihm nach eigenen Angaben eine Verlängerung um zwei Jahre an, Calzona soll dies abgelehnt und auf einen längerfristigen Vertrag spekuliert haben. Der 57-jährige Italiener hatte die Mannschaft im August 2022 übernommen.

In der Qualifikation hatten die Slowaken zunächst durch ein 0:6 im entscheidenden Spiel gegen Deutschland das direkte Ticket verspielt, im Play-off-Halbfinale verloren sie gegen Kosovo 3:4.

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