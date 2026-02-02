NEWS

Infantino will Russland zurück auf Turnier-Bühne holen

Der FIFA-Präsident spricht sich für die Rückkehr der Angriffskriegsnation aus.

Infantino will Russland zurück auf Turnier-Bühne holen Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
FIFA-Chef Gianni Infantino will russischen Teams wieder die Teilnahme an internationalen Wettbewerben ermöglichen.

"Oh, auf jeden Fall. Das müssen wir. Ja ... zumindest auf Jugendebene. Dieses Verbot hat nichts gebracht", antwortete der Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA auf die Frage in einem Interview des britischen Senders Sky, ob die FIFA ihr Verbot aufheben sollte. "Es hat nur zu mehr Frustration und Hass geführt", so Infantino.

Die FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA schlossen russische Teams von allen internationalen Wettbewerben aus. Formal geschah dies jedoch nicht als Reaktion auf den militärischen Überfall auf die Ukraine, sondern aufgrund der Gefährdung der "Integrität des Wettbewerbs", wie es in der fußball-politischen Sprache heißt.

Auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hinterfragte den Ausschluss russischer Jugendteams von offiziellen Wettbewerben mehrfach kritisch und regte Lockerungen an Der Slowene begründete dies damit, dass die junge russische Generation sonst international dauerhaft isoliert werde.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

43 Bilder

