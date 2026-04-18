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Ex-Salzburger Jaissle mit Al-Ahli im CL-Halbfinale

Der amtierende Champions-League-Sieger dreht in Unterzahl einen 0:1-Rückstand.

Ex-Salzburger Jaissle mit Al-Ahli im CL-Halbfinale Foto: © getty
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Matthias Jaissle jubelt am Freitag mit Al-Ahli SFC über den Einzug in das Halbfinale der AFC Champions League.

Der amtierende CL-Sieger aus Saudi-Arabien gewinnt das Heimspiel gegen Johor Darul Ta’zim FC aus Malaysia in Unterzahl mit 2:1.

Al-Ahlis Majrashi steht in der ersten Hälfte zwei Mal im Mittelpunkt. Zunächst befördert der rechte Außenbahnspieler den Ball bei einer versuchten Klärungsaktion ins eigene Tor (19.). Vor der Pause fliegt Majrashi vom Feld. Der 26-Jährige will im Mittelfeld den Ball per Fallrückzieher klären. Dabei trifft er seinen Gegenspieler am Kopf, der Johor-Spieler verliert das Bewusstsein.

Nach dem Schockmoment geht das Spiel weiter und Al-Ahli kommt noch vor der Pause durch ein Kessie-Tor zum 1:1-Ausgleich (45.+3). In der zweiten Hälfte schießt Galeno den Saudi-Klub zum 2:1-Sieg (54.).

Al-Ahli hat die AFC Champions League im vergangenen Jahr gewonnen und trifft im diesjährigen Semifinale auf Vissel Kobe aus Japan.

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