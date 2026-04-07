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Ex-Rumänien-Teamchef Lucescu verstorben

Der rumänische Trainer stand vor Kurzem noch an der Seitenlinie. Von einem Herzinfarkt erholte er sich nicht mehr.

Ex-Rumänien-Teamchef Lucescu verstorben Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Wie der rumänische Fußballverband FRF am Dienstag mitteilt, ist der ehemalige Teamchef Mircea Lucescu im Alter von 80 Jahren verstorben.

Der Trainer wurde nach einem Zusammenbruch im Training ins Universitätskrankenhaus Bukarest eingeliefert. Dort erlitt er, wie rumänische Medien berichten, einen Herzinfarkt.

Lucescu nahm mit der rumänischen Nationalmannschaft 1984 erstmals an einer EM teil. Nachdem er 2024 wieder Trainer wurde, gelang die WM-Teilnahme jedoch nicht. Vergangene Woche teilte der Verband mit, dass er nicht mehr weiter an der Seitenlinie stehen werde.

Auch auf Klubebene feierte er Erfolge. Mit Shakhtar Donetsk jubelte Lucescu etwa achtmal über den Meistertitel und holte 2008/09 den UEFA-Cup, mit Galatasaray triumphierte er im UEFA Supercup und wurde - wie auch mit Besiktas - türkischer Meister.

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