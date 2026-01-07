Premier League heute: Crystal Palace - Aston Villa

Kann Crystal Palace die Negativserie stoppen?

Im Spiel gegen Aston Villa (ab 20:30 Uhr im Live-Ticker >>>) will die Glasner-Elf nach sieben sieglosen Partien endlich wieder voll anschreiben und ein Erfolgserlebnis feiern.

Crystal Palace liegt nach 20 Spieltagen mit 27 Punkten an der 14. Stelle in der Premier League.

Aston Villa liegt hingegen punktegleich mit Manchester City an der dritten Stelle und hat 42 Punkte am Konto.