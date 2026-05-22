Lukas Podolski, mit Deutschland 2014 Weltmeister, beendet im Sommer bei Gornik Zabrze seine Karriere als Profifußballer.

Das gab er auf Instagram bekannt. Er schrieb: "Ein Kapitel endet, eine neue Ära beginnt."

Der 40-jährige gebürtige Pole feierte beim 1. FC Köln 2003 sein Profidebüt und avancierte dort schnell zur Kultfigur. Dabei halfen Podolski viele Tore, aber auch sein frech-selbstbewusstes Auftreten.

130 Einsätze für Deutschland

Danach ging es nach München weiter, mit dem FC Bayern holte er 2008 das Double. Weitere Stationen waren unter anderem Arsenal, Inter Mailand und Galatasaray.

Seit 2021 stand er bei Gornik Zabrze unter Vertrag. Für die Nationalmannschaft kam Podolski zudem auf 130 Einsätze, bei denen er 49 Tore erzielte.