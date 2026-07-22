NEWS

Marcel Koller: Darum sagte er dem Erzrivalen zu

In Zürich ist der Ex-ÖFB-Teamchef eigentlich eine Legende bei den Grasshoppers. Jetzt ist er Cheftrainer beim Erzrivalen.

Marcel Koller: Darum sagte er dem Erzrivalen zu Foto: © IMAGO / Zink
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller sorgte mit seinem Wechsel zum FC Zürich für kontroverse Diskussionen in der Schweiz.

Der geborene Zürcher ist nämlich eigentlich eine Legende beim Erzrivalen, den Grasshoppers.

Dort verbachte er seine gesamte aktive Karriere, startete auch als Co seine Laufbahn in das Trainergeschäft. Zwischen 2002 und 2003 war er dann noch einmal Cheftrainer des Vereins.

Ehepaar überzeugte ihn

Dass er dann ausgerechnet beim Rivalen landet, war nicht absehbar.

"Ich musste natürlich schon überlegen. Ich war ja meine ganze Karriere bei GC – außer zwei Jahre von 10-12 bei Schwamendingen. Aber am Ende hat mich das Präsidenten-Ehepaar überzeugt. Sie sind schon lange dabei, man hat einen kurzen Draht zu ihnen", erklärt Koller bei "blue News".

Lob gibt es für Koller bereits von seinen Schützlingen. "Er ist sehr bodenständig. Ich glaube, die jungen Leute sagen Aura dazu", so Innenverteidiger Alexander Hack.

Lindrit Kamberi meint weiters: "Die Aura und Persönlichkeit von Koller spürt man. Seine Ruhe und Gelassenheit ist beeindruckend und vor allem hat er auch eine gewisse Wärme, die wir brauchen."

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Christian Fuchs (40)
Oliver Glasner (51)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

137 Millionen Euro! Morgan Rogers wird Rekordtransfer

137 Millionen Euro! Morgan Rogers wird Rekordtransfer

Premier League
1
Das sind die 20 teuersten Premier-League-Transfers aller Zeiten

Das sind die 20 teuersten Premier-League-Transfers aller Zeiten

Premier League
Ujpest macht Sturm-Kicker zu ÖFB-Legionär

Ujpest macht Sturm-Kicker zu ÖFB-Legionär

International
1
Schiedsrichter Anthony Taylor hört auf

Schiedsrichter Anthony Taylor hört auf

International
2
Blatter fordert Widerstand gegen Infantino

Blatter fordert Widerstand gegen Infantino

International
15
Verlässt WM-Held Barcelona für Real Madrid?

Verlässt WM-Held Barcelona für Real Madrid?

La Liga
Top-Gehalt winkt: Muslic-Klub will mit Torjäger verlängern

Top-Gehalt winkt: Muslic-Klub will mit Torjäger verlängern

Deutsche Bundesliga
2

Kommentare

Fußball Fußball International Schweiz (Fußball) Swiss Super League FC Zürich Marcel Koller Al Ahly Kairo Grasshopper Club Zürich