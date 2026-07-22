Marcel Koller: Darum sagte er dem Erzrivalen zu

Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller sorgte mit seinem Wechsel zum FC Zürich für kontroverse Diskussionen in der Schweiz.

Der geborene Zürcher ist nämlich eigentlich eine Legende beim Erzrivalen, den Grasshoppers.

Dort verbachte er seine gesamte aktive Karriere, startete auch als Co seine Laufbahn in das Trainergeschäft. Zwischen 2002 und 2003 war er dann noch einmal Cheftrainer des Vereins.

Ehepaar überzeugte ihn

Dass er dann ausgerechnet beim Rivalen landet, war nicht absehbar.

"Ich musste natürlich schon überlegen. Ich war ja meine ganze Karriere bei GC – außer zwei Jahre von 10-12 bei Schwamendingen. Aber am Ende hat mich das Präsidenten-Ehepaar überzeugt. Sie sind schon lange dabei, man hat einen kurzen Draht zu ihnen", erklärt Koller bei "blue News".

Lob gibt es für Koller bereits von seinen Schützlingen. "Er ist sehr bodenständig. Ich glaube, die jungen Leute sagen Aura dazu", so Innenverteidiger Alexander Hack.

Lindrit Kamberi meint weiters: "Die Aura und Persönlichkeit von Koller spürt man. Seine Ruhe und Gelassenheit ist beeindruckend und vor allem hat er auch eine gewisse Wärme, die wir brauchen."