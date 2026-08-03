Keine guten Nachrichten für ÖFB-Legionär Samson Baidoo.

Der 22-Jährige fällt, wie "L'Equipe" berichtete und der Klub mittlerweile bestätigte, mindestens drei Monate aus.

Die gleiche Problemstelle

Der Innenverteidiger hat sich erneut am linken Oberschenkel verletzt. Zugezogen hat er sich die Verletzung bereits am 25. Juli bei einem Sprint im Testspiel gegen Sporting Charleroi (2:2).

Baidoo, der bislang auf ein Spiel im ÖFB-Team kam, hatte bereits in der vergangenen Saison mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen. 2025/26 verpasste er insgesamt zwölf Spiele.