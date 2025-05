Überraschung! Aberdeen schlägt Celtic im Pokalfinale

Überraschung in Schottland!

Der FC Aberdeen gewinnt das Pokalfinale im schottischen FA-Cup gegen den Favoriten Celtic Glasgow mit 5:4 und feiert damit den ersten Pokalsieg seit 35 Jahren! Zuletzt gelang der Titelgewinn 1990.

Die "Dons" setzen sich im ausverkauften Hampden Park gegen Meister Celtic, bei denen Ex-Rapidler Kühn bis zur 65. Minute im Einsatz ist, erst im Elfmeterschießen durch.

Der Favorit geht dabei bereits nach 39 Minuten durch Dorrington mit 1:0 in Führung. Doch dann patzt in der Schlussphase ausgerechnet Celtic-Keeper Schmeichel und bugsiert eine Morris-Flanke ins eigene Tor (83.). Mit einem 1:1 geht es in die Verlängerung, die torlos bleibt.

Im Elfmeterschießen wird Aberdeens-Keeper Mitow zum Matchwinner. Der Bulgare hält die Elfmeter von McGregor und Johnston und verhilft den Underdog damit zum insgesamt achten Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

