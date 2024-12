Pokalsieg im 443. Old Firm: Ex-Rapidler jubelt mit Celtic

Celtic Glasgow gewinnt im Finale des schottischen Ligapokals gegen die Glasgow Rangers mit 4:3 nach Elfmeterschießen!

"The Bhoys" mit Ex-Rapidler Nicolas Kühn geraten noch in der ersten Halbzeit in Rückstand: Weil Celtic-Tormann Schmeichel den Ball nicht halten kann, staubt Bajrami (41.) eiskalt zum 1:0 ab.

Nach dem Seitenwechsel dreht Celtic binnen vier Minuten die Partie: Taylor (56.) und Maeda (60.) besorgen die 2:1-Führung, die Rangers egalisieren aber durch Diomande (75.).

In der Schlussphase schlägt Kühn zu: Der Angreifer bringt die "Grün-Weißen" mit dem dritten Treffer in Front und sorgt für die Entscheidung - vermeintlich. Denn die Rangers kommen durch den zuvor eingewechselten Danilo (88.) erneut zum Ausgleich.

Nachdem Kühn in der 106. Minute ausgewechselt wird und es nach 120 Minuten weiterhin 3:3 steht, geht die Partie ins Elfmeterschießen. In diesem trifft Celtic fünfmal, für die Entscheidung sorgt Rangers-Kicker Yilmaz, der zuvor verschießt.

Während Celtic zum 22. Mal den Pokal gewinnt, hat Kühn nun alle schottischen Bewerb einmal gewonnen.

