Der österreichische Fußball erlebte in der vergangenen Woche einen echten Horror: Die Spiele der beiden Champions-League-Teams SK Sturm Graz sowie FC Salzburg und die Partien der beiden Conference-League-Teilnehmer SK Rapid sowie LASK gingen allesamt verloren, wobei die Linzer gar einen neuen Negativrekord in ihrer Klubgeschichte aufstellten.

Die Pleiten haben Auswirkungen auf das UEFA-Ranking bzw. die Fünfjahreswertung: Hatte sich Österreich in der laufenden Spielzeit von Rang 13 auf Platz zwölf verbessert, rutscht man nun auf die alte Platzierung zurück.

Grund hierfür sind nicht nur die jüngsten Misserfolge der heimischen Teams, sondern auch die Erfolge der griechischen Mannschaften Olympiakos Piräus, PAOK und Panathinaikos in der UEFA Europa League bzw. UEFA Conference League (zwei Siege, ein Remis).

Die Hellenen kommen nach "Kicker"-Angaben im aktuellen UEFA-Ranking auf 33,750 Punkte und komplettieren die Top-12. Österreich hat einen Rückstand von 0,25 Zählern.

Weniger Europa-League-Fußball droht

Sollten die österreichischen Teams zum Ende der Spielzeit 2024/25 den Sprung zurück in die Top-12 der UEFA-Fünfjahreswertung verpassen, würde das Auswirkungen auf die Qualifikation für internationale Bewerbe haben.

So würde man nur mehr einen Startplatz für die Europa-League-Qualifikation zugesprochen bekommen. Stattdessen würden zwei heimische Mannschaften in die Conference-League-Qualifikation abwandern.

Wichtige Punkte für das UEFA-Ranking können zwei österreichische Teams bereits in der kommenden Woche sammeln: Der LASK empfängt am Donnerstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) den isländischen Klub Vikingur Reykjavik. Der SK Rapid bittet am letzten Spieltag der Conference-League-Ligaphase den FC Kopenhagen (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) in Wien-Hütteldorf zum Duell.

