Rassismus-Vorwurf: Mourinho droht Prestianni mit Rauswurf

Im Hinspiel der Zwischenrunde der UEFA Chmapions League zwischen Benfica Lissabon gegen Real Madrid dominierte ein Rassismusvorwurf die Schlagzeilen.

Vinicius Junior behauptete, Gianluca Prestianni habe ihn als "Affe" bezeichnet.

Die UEFA ermittelt seither, der Benfica-Profi wurde vorübergehend gesperrt, verpasste das Rückspiel. Benfica stellte sich zu Beginn hinter seinem Spieler, auch Mourinho plädierte auf die Unschuldsvermutung.

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, ist der Portugiese aber bereit, andere Schritte einzuleiten. In dem Fall hätte der Spieler die Prinzipien des Startrainers und Benficas mit den Füßen getreten.

Spieler hielt sich Mund zu

"Dann wird die Karriere dieses Spielers unter einem Trainer namens José Mourinho oder bei einem Verein wie Benfica Lissabon zu Ende sein", macht Mourinho klar.

Die Untersuchungen laufen. Pikant: Der Spieler hielt sich in der Situation mit dem Trikot den Mund zu. Für solche Aktionen forderte der FIFA-Präsident jetzt für die Zukunft eine Rote Karte >>>