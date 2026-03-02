Infantino-Forderung gegen Rassismus: "So einfach ist das"

Die IFAB war mit dem Thema befasst, nachdem es im Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon zu einem mutmaßlichen Rassismus-Vorfall gekommen war. Lissabons Profi Gianluca Prestianni soll den Brasilianer Vinicius Junior als "Affe" bezeichnet haben. Der Benfica-Profi bestreitet das, er hatte sich in der Szene das Trikot vor den Mund gezogen.
Rassismus-Eklat um Reals Vini Jr.: UEFA leitet Untersuchung ein >>>
Das Gremium, das am Wochenende bereits weitreichende Regelreformen beschlossen hatte, arbeitet im Hintergrund an Maßnahmen für Fälle dieser Art. Infantino kündigte an, dass neue Bestimmungen schon bei der WM Anwendung finden könnten.