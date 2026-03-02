"Sehr billig!" - Gerhard Struber nach Rückschlag sehr frustriert

Im Kampf um die Plätze für das Aufstiegsplayoff wird es immer schwerer für Bristol City und Gerhard Struber.

Nach einer 1:2-Heimpleite gegen Watford fehlen dem Team des Salzburgers (aktuell Zehnter) sieben Punkte auf die begehrten Plätze.

"Ich bin sehr frustiert, wir haben am Ende ein anderes Ergebnis erwartet, eine große Niederlage schmerzt sehr", gibt der Kuchler gegenüber "BBC Radio Bristol" zu.

Sehr billige Gegentore

Es scheitere an kleinen Details, man treffe falsche Entscheidungen. "Dann geben wir die Tore sehr billig her, das ist sehr schwer zu beschreiben. Es sind kleine Dinge - typisch Championship!", so Struber.

Um im Kampf um den Aufstieg ein Ticket zu haben, sei es notwendig, einmal mehrere Spiele hintereinander zu gewinnen. "Es ist eine Lücke", gibt Struber zu.

Im Spiel gegen Watford spielte Ex-Blau-Weiß-Goalie Radek Vitek durch, Tomi Horvat (ehemals Sturm Graz) wurde in der 84. Minute ausgewechselt.